شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر: «مش أي بلازما متعافين تنفع في علاج كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بين مناشدة وزيرة الصحة للمتعافين من فيروس كورونا بضرورة التبرع لإنقاذ المصابين، وبين دعوات كثيرة على «السوشيال ميديا» لمصابين يطالبون بشراء البلازما بمقابل مادى من متعاف، أثارت قضية «بلازما المتعافين» جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، خاصة بعد إعلان وزيرة الصحة فاعليتها فى علاج الكثير من الحالات الحرجة، وهو ما رفع بورصة بيع البلازما حتى بلغ سعر اللتر الواحد 20 ألف جنيه، كما بدأ ظهور سماسرة بلازما دم لأشخاص متعافين من فيروس كورونا، حيث اجتاحت هذه الإعلانات الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، لـ«صحتك بالدنيا» إن وزارة الصحة هى أول من شجعت المتعافين من كورونا على التبرع بالبلازما، وحددت أماكن معينة للتبرع، وهى المراكز التابعة لخدمات نقل الدم القومية باعتبارها الجهة الوحيدة، وأيضا قمنا بزيادة عدد المراكز الإقليمية، حيث وصلت إلى 5 مراكز إقليمية بدلا من مركز واحد لاستقبال المتعافين، بل حرصنا على الوصول إلى المتبرعين حتى نوفر عليهم عناء التحرك.

واعترف سراج الدين بظهور ملامح «سوق سوداء» لتجارة بلازما المتعافين فى الفترة الأخيرة، مضيفا: «مؤخرا ظهرت ملامح سوق سودا بشكل واضح للجميع لا ننكره، ولا يمكن أن ندفن رؤوسنا فى الرمال، بالعكس لازم نواجه الموقف، ونتكلم ونشرح بالتفصيل للرأى العام عشان نوضح له».

وتابع: «لا توجد أى جهة أو مراكز فى مصر مصرح لها باستقبال المتعافين من كورونا وسحب البلازما، والجهة الوحيدة المنوط بها علمية السحب واستقبال المتعافين هى وزارة الصحة ومراكز نقل الدم القومية».

وأرجع مدير المركز القومى لخدمات نقل الدم تخصيص جهة واحدة فقط لسحب البلازما، إلى ضمان كفاءة وأمان وسلامة البلازما التى يتم سحبها ونقلها للمرضى، بحيث تكون على أعلى مستوى، من حيث الكشف عن الفيروسات الذى لا يتم فقط بالطريقة العادية، بل باستخدام الحمض النووى للفيروس، وهى أعلى تقنية عالمية تستخدم فى هذا الأمر، مؤكدا أن مراكز ومعامل التحليل الخاصة تدرك جيدا أن هذا الأمر مكلف للغاية وأن تلك التقنيات الحديثة والآمنة لا توجد سوى فى وزارة الصحة نظرا لتكلفتها العالية.

وتابع: «مش أى بلازما متعافين تنفع فى العلاج، لازم يكون بها نسبة أجسام مضادة معينة، ولازم تتم دراسة كفاءة الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس، بحيث نقوم بقياس نسبة الكثافة ونسبة كفاءة وفاعلية الأجسام المضادة»، مشيرا إلى أن البلازما هى أحد مشتقات الدم وهى السائل الذى يمشى فيه الدم وتكوينه 90% مياها و10% بروتينات.

وشدد مدير المركز القومى لخدمات نقل الدم على أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن اعتماد البلازما كأحد طرق العلاج لمصابى كورونا، بل إنها مازالت فى إطار التجارب الإكلينيكية التى أثبتت نتائج مبشرة.

فيما دخلت كل من مشيخة الأزهر ودار الإفتاء على خط الأزمة، حيث أصدرت المشيخة فتوى بتحريم بيع بلازما الدم، مؤكدة أن هذا السلوك لا ينبغى أن يتعامل به مريضُ الأمس مع مريضِ اليوم، وقالت المشيخة: «أما أن يبيع المُتعافى بلازما دمه مُستغلًا الجائحة فلا يجوز شرعا، إذ أن جسد الإنسان بما حواه من لحم ودم ملك للخالق سبحانه لا ملكا للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك»، مضيفاً: «ثم إنّ ثمن الدّم حرام لا يجوز، لأن الشىء إذا حٌرم أكله حُرم بيعه وثمنه».

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وأطلقت دار الإفتاء، عبر منصاتها على مواقع السوشيال ميديا وموقعها الإلكترونى ومختلف وسائل الإعلام، مبادرة «ومن أحياها» لحث المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين، موضحة أن أخذ «البلازما» من المتعافين للمشاركة فى حقن المصابين هو مِن باب إحياء النَّفْسِ، وأن علاج المرضى وإنقاذ المصابين وإغاثة الملهوفين والمنكوبين من الواجبات الأساسية.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ناشدت المتعافين بسرعة التبرع بالدم لمساعدة آخرين، وأعلنت استهداف إنشاء 14 مركزا لجمع البلازما فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه لا يمكن فرض التبرع بالبلازما على الأشخاص المتعافين من الفيروس، لأن أخلاقيات المهنة تقتضى أن يكون الأمر اختياريا، وأوضحت أن بلازما دم المتعافى يمكن أن تكفى لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، وأنه يتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها.