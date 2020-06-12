شكرا لقرائتكم خبر عن عزل خاص للمرضى النفسيين المصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى ومستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق الاجتماعى، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لعمل حجر وعزل مخصص للمرضى النفسيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، حيث تم التنسيق مع الأمين العام للصحة النفسية الدكتورة، منن عبدالمقصود، لتوفير أطباء نفسيين في العزل.

وقال عكاشة إن مصر تقوم بعمل رائد في العالم أجمع، وهو أول عزل من نوعه مخصص للمرضى النفسيين مشيراً إلى أن وزارة الصحة خصصت ٣٤ سريرا وأجهزة تنفس صناعى وأسرة رعاية في مستشفى القاهرة الفاطمية ومستشفى آخر، مجهزين بأحدث التجهيزات الطبية مع وجود فريق متخصص من الأطباء النفسيين برفقة الفريق العلاجى المختص بفيروس كورونا». وأشاد عكاشة بالمستشفى الذي ساهم في تقليل معاناة المريض النفسى والوصمة، مؤكدا أن بعض المستشفيات للأسف كانت ترفض علاج المرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن المريض النفسى ليس عنيفا ولا مؤذيا حتى تخشى منه مستشفيات العزل.