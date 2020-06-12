شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 38 حالة أخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالمحافظة أن مركز ومدينة بنها وشبرا الخيمة سجل، الخميس، أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة بينما خلت مدينة العبور ومدينة قها لليوم الثالث على التوالي من تسجيل أي إصابة بالفيروس.

وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 98 حالة إصابة جديدة، وطوخ 43 حالات إصابة، والقناطر الخيرية 12 حالة، وكفر شكر 15 حالة، وقليوب 11 حالة، وشبرا غرب وشرق 90 حالة إصابة، والخانكة 9 حالات وشبين القناطر 22 حالة.

كانت مديرية الصحة بالقليوبية أعلنت عن تعافي 30 حالة من فيروس كورونا بعد سلبية المسحات الخاصة بهم بمستشفيات بنها للتأمين الصحي وقها والنيل بشبرا الخيمة.