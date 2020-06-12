شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل أول حالة وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء أول حالة وفاة لسيدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أثناء تلقيها العلاج في مستشفي العريش العام.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، إن السيدة «ن.س.ش-50 عامًا، مقيمه في حي الفواخرية بالعريش، توفت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفي العريش العام عقب إصابتها وشقيقتها بالفيروس، لتصبح أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا على مستوي المحافظة.

وأعلنت أسرة المتوفاة دفنها في مقابر مدينة العريش في حضور قوات الشرطة وعدد قليل من أفراد أسرتها، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع إصابة أحد من أفراد الأسرة بالفيروس، مشيرة إلى أن شقيقتها الكبري لا تزال تخضع للعلاج من فيروس كورونا في مستشفي العريش العام.

في ذات السياق اعلن الدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفي العريش العام، خروج «علاء.ي.ا» من المستشفي بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، واستكمال العلاج في منزله بالعريش، مشيرًا إلى وجود 4 حالات اصابة بفيروس كورنا في قسم العزل بالمستشفي بعد وفاة حالة وخروج حالة أخرى للتعافي من الحالات الستة المحتجزة بالمستشفي.

إلى هذا شهدت قرية بالوظة بمركز بئر العبد عمليات تعقيم وتطهير واسعة لجميع شوارع القرية والمحال التجارية والمنازل والمؤسسات الحكومية، حيث قام مجموعة من الشباب المتطوع من أبناء القرية بالتطهير والتعقيم بعد ظهور حالتين ايجابيتين لفيروس كورونا بالقرية.

وكانت مديرية الصحة بشمال سيناء قالت إن اجمالى الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 53 حالة، حيث تم حجزها وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات والتي تفيد سلبية 36 حالة وايجابية 16 حالة أخرى من بينها شفاء حالتين من الحالات الايجابية، وحجز 6 حالات بمستشفى العريش العام و6 ح

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