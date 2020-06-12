شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفواكه بمنافذ شركات المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: -الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 3.5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه. - الكوسة بـ 6 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 6 . -الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6 جنيهات. - الفلفل البلدى بـ 5 للكيلو والليمون 29 جنيها. الباميا الخضراء 20 جنيها - الفاصوليا الخضراء بـ 11 للكيلو جرام. Advertisements - البرتقال البلدى 9.5 جنيه - التفاح الجرين 34 والتفاح البلدى 10 جنيهات برقوق من 17 الى 26 جنيها - خوخ سكرى 11 جنيها - كانتلوب 6 جنيهات - بطيخ 5 جنيها - الموز المستورد 25 جنيها - عنب من 12 الى 15 جنيها

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