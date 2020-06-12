حدث ليلاً| إعلان موعد زيادة أسعار السجائر وتعليق مصر على مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصر والسودان تتحفظان على الورقة الأثيوبية حول سد النهضة

تحفظت مصر والسودان على الورقة التي قدمتها إثيوبيا خلال الاجتماع الثلاثي اليوم حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. وقالت وزارة الري إن الورقة تمثل تراجعا عن كل ما تم الاتفاق عليه سابقا.

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عضو لجنة الفيروسات التنفسية: لم يحدث استقرار في عدد الإصابات حتى الآن

قال عادل خطاب، عضو اللجنة الفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، إنه حتى الآن لم يحدث استقرار في عدد إصابات فيروس كورونا، ولم نصل لمرحلة انخفاض منحنى ارتفاع الحالات.

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شعبة الدخان: لا زيادة فى أسعار السجائر إلا بعد 18 شهرا من الآن

قال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن جشع التجار سبب تكالب المواطنين على السجائر، وعلق على أزمة عدم توفر بعض أنواع السجائر قائلا: "مفيش ضمير".

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استقرار الأعداد.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات "كورونا" اليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.

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أول حالة من الفرق الطبية.. وفاة ممرضة بفيروس كورونا في السويس

توفيت ممرضة بمستشفى السويس العام، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة السويس، مع اتباع الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى.

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تفاصيل اعتداء أسرة متوفي بكورونا على طبيب بمستشفى القناطر

كشف مدير مستشفى القناطر الخيرية، الدكتور عمرو مصطفى، تفاصيل اعتداء أسرة مريض توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، على طبيب داخل المستشفى، إلى جانب إحداث تلفيات بالمستشفى وصلت الخسائر إلى آلاف الجنيهات.

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"القوى العاملة" تكشف موعد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن منحة الإعانة التى خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمالة المؤقتة فى ظل جائحة فيروس والمقدرة بـ500 جنيهاً، ستصرف اعتباراً من (21-25) من الشهر الجارى، بذات الآليات السابقة.

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موجة استهداف للبنوك اللبنانية في عدد من المناطق على وقع المظاهرات الاحتجاجية

تعرض عدد من البنوك اللبنانية لعمليات اقتحام وتحطيم واجهاتها ومحتويات فروعها في مناطق متفرقة من أنحاء لبنان، وبلغ الوضع حد إحراق بعض الفروع بالكامل.

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حملة ترامب تخلي مسؤوليتها عن إصابة المشاركين في تجمع لاعادة انتخابه بفيروس كورونا

أصدرت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيان إخلاء مسؤولية غير عادي يوم الخميس، أبلغت فيه مؤيديها بأنها لا يمكن أن تتحمل مسؤولية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خلال تجمع قادم لإعادة انتخاب ترامب.

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واشنطن: المبادرة المصرية حول ليبيا مفيدة ونؤكد على وقف إطلاق النار

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، إن العملية الأممية هي الإطار الأشمل لوقف النار في ليبيا.

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كورونا في الوطن العربي: على أعتاب الـ400 ألف إصابة.. ودولة تنجح في السيطرة على الفيروس

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 398 ألفًا و732 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 5230 حالة.

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