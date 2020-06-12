حرارة وأمطار رعدية ورياح تصل للعاصفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الجمعة - السبت - الأحد).

الجمعة

توقع خبراء الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن يسود غدًا الجمعة طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، مع وجود شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فضلاً عن طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة. أما ليلاً، يسود طقس مائلاً للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

السبت والأحد

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يتوقع الخبراء، أن تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون رعدية أحيانًا.

وأشار الخبراء إلى أن الرياح تنشط على القاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تصل لحد العاصفة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

الجمعة 12 يونيو

القاهرة الكبرى: 36 - 24.

الوجه البحري: 36 - 23.

السواحل الشمالية الغربية: 33 - 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 32 - 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 38 - 28.

شمال الصعيد: 39 - 26.

جنوب الصعيد: 43 - 29.

السبت 13 يونيو

القاهرة الكبرى: 38 - 22.

الوجه البحري: 37 - 22.

السواحل الشمالية الغربية: 30 - 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 31 - 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 39 - 28.

شمال الصعيد: 40 - 26.

جنوب الصعيد: 44 - 30.

الأحد 14 يونيو

القاهرة الكبرى: 33 - 21.

الوجه البحري: 32 - 20.

السواحل الشمالية الغربية: 28 - 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 29 - 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 38 - 27.

شمال الصعيد: 36 - 25.

جنوب الصعيد: 44 - 30.