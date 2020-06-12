شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات مختلفة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس اجتماعا بلجنة الاراضي بحضوررؤساء الاحياء ومديري الزراعة والمالية والادارية والشئون القانونية والاملاك الزراعية وجهاز حماية املاك الدولة لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من بعض المواطنين والمديريات والهيئات لاقامة مشروعات تجارية وصناعية وورش ومشروعات صغيرة ومباني.

وفي اللقاء عرضت المهندسة شيماء فؤاد مديرالتخطيط العمراني بالمحافظة الطلبات المقدمة للمشروعات التجارية والصناعية وتغيير النشاط.

كما عرضت المهندسة سيدة اسماعيل مدير الاملاك الاميرية عدد من الطلبات المتعلقة بتوفيق الاوضاع لبعض الاراضي على مستوي الاحياء.

وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على عدد من الطلبات، مع التأكيد على حصول هذه المشروعات على الموافقات اللازمة من الجهات التنفيذية والاحياء والاشتراطات البيئة من جهاز شؤون البيئة

جاء ذلك بناء على تكليف اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس باستمرار عمل لجنة الاراضي ومتابعة الموقف الحالي للنظرفي الطلبات المقدمة من المواطنين والمديريات والهيئات لتخصيص أراض وتوفيق الأوضاع.

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