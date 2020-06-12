مصر | حاول يهرب فقتله.. خفير بالمعاش ينهي حياة نجله بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر حاول يهرب فقتله.. خفير بالمعاش ينهي حياة نجله بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة ملابسات واقعة قتل مسن لنجله بقرية سقارة، بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، إذ تبين أن المتهم ستيني العمر، يعمل خفيرا بالمعاش، وقتل نجله دون قصد، إثر وقوع مشاجرة مع نجله لسوء سلوكه.

وبينت التحقيقات أن المجني عليه سيئ السمعة والسلوك، وسبق اتهامه بارتكاب وقائع سرقة وترويج مواد مخدرة، ما دفع الأب إلى حبس نجله بالمنزل لمنعه من مغادرته.

وأوضحت التحقيقات أن يوم الجريمة تشاجر الأب مع نجله لدي محاولته الهرب من المنزل، فمنعه الأب، ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها الأب طعنة نافذة بجسد نجله بمنطقة البطن، سقط على إثرها جثة هامدة غارقا في دمائه.

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ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على الأب المتهم بقتل نجله، إثر وقوع مشاجرة بينهما، بسبب سوء سلوك نجله، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للعميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بقرية سقارة بنطاق المركز.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين الأب ونجله بسبب سوء سلوك نجله انتهت بمقتل الابن، بطعنة نافذه بمنطقة البطن، اسقطته قتيلا في الحال.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.