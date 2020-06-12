شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في أعمال المرحلة الثانية لكوبري قلما الجديد على الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بدء المرحلة الثانية من مشروع كوبري قلما في إتجاه القاهرة بنها بالاتجاه لشريط السكك الحديدية مشيرا انه تم التنسيق بين مجلس مدينة قليوب وإدارة المرور والشركة المنفذة لوضع الحواجز اللازمة لتييسير الحركة المرورية للقضاء على التكدسات المرورية بتلك المنطقة وحماية ارواح المواطنين والحد من الحوادث.

أشار المحافظ انه تم التشغيل التجريبى للمرحلة الاولى بالكوبرى بعرض 12 مترا بواقع 3 حارات في الاتجاه القادم من وجه بحرى إلى القاهرة مشيرا ان تكلفة المشروع بمرحلتيه 220 مليون جنيه وبطول 600 متر وعرض 24 مترا وبواقع 3 حارات لكل اتجاه ذهابا وايابا.

ووجه المحافظ الاجهزة التنفيذية وادارة المرور بتذليل كافة العقبات امام الشركة المنفذة لتسليم المرحلة الثانية في موعدها المحدد لتسهيل حركة السير على الطريق الزراعى

وفى نفس السياق قامت الادارة العامة للمرور باعمال التحويلات المرورية الجديدة فور البدء في اعمال المرحلة الثانية تم تحويل الطريق القادم من محافظة القاهرة.

والدائرى إلى اعلى الكوبرى الجديد المرحلة الاولى التي تم تشغيلها تجريبيا للبدء في المرحلة الثانية شرق الطريق المتجه إلى وجه بحرى اما السيارات القادمة من وجه بحرى إلى القاهرة تم تسييرها يمين واسفل الكوبرى الجديد وذلك لحين الانتهاء من المرحلة الثانية.