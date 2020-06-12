شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: وزير الإسكان حالته مستقرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لا يعاني من أي أعراض للفيروس وحالته الصحية مستقرة، متمنيًأ له انتهاء فترة العزل على خير.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قرر تطبيق العزل المنزلي على نفسه لمدة 14 يوما، لمخالطته أحد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد.
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