شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، واستشارى الأمراض الجلدية، أنه من خلال متابعته لخرائط الطقس العالمية فإنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تستمر حوالي عشرة أيام .

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، واستشاري الأمراض الجلدية، فى تصريحات له، إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الموجه عشرة أيام أخرى، مقدما للمواطنين عدد من النصائح للتعامل مع الموجة الحارة، كما يلى :

1- الإكثار دائما من شرب المياه على مدار الأربعة وعشرين ساعة.

2- الاستحمام دائما بالماء البارد وليس الدافئ أو الفاتر حتى لا نصاب بحمو النيل.

3- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ساعة الظهيرة ويمكن استخدام الشمسية او الكاب.

4- ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون.

5 - عند التعرض للإصابة بحمو النيل يدهن الجلد بغسول كلامينا مرتين يوميا.

6 - ينصح أن يوضع تحت الأطفال أثناء النوم منشفة قطن لامتصاص العرق وحمايتهم من حمو النيل.

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7- تغيير حفاظات الأطفال على فترات متقاربة.

8- الحرص دائما علي تجفيف وتهوية القدمين مع وضع بودرة مضادة للفطريات علي وش القدم وبين الأصابع.

9 - عدم الجلوس مباشرة أمام المراوح وأجهزة التكييف خاصة مع ارتداء ملابس مبللة بالعرق حتي لا نصاب بنزلات برد.

ويشهد اليوم ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة.

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.