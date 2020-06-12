شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بالعيد الـ30 لرسامة البابا ثيؤدروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأنبا نيقولا انطونيو المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الإرثوذكس، إنه في يوم 17 يونيو 2020 يُتم صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثانى بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا 30 عامًا على رسامته الأولى أسقفًا.

وأضاف في بيان: تخرج نيكولاس هورفتاكيس، البابا ثيودروس، من مدرسة ريزاريوس الكنسية في أثينا ويحمل شهادة من كلية اللاهوت في جامعة أرسطو في سالونيك. كما درس تاريخ الفن والأدب والفلسفة في أوديسا في روسيا، وخلال السنوات 1975-1985، شغل منصب ارشيداكيون ثم مستشارًا لمتروبوليت لامبيس

وتابع: "دعاه مثلث الرحمات البابا البطريرك نيكولاس السادس (1968-1986) للعودة إلى بطريركية الإسكندرية ثم عينه إسارخوس لبطريرك الإسكندرية في روسيا، وكان مقره في مدينة أوديسا بين عامي 1985-1990، وفي 17 يونيو 1990 تمت رسامة الأرشمندريت نيكولاس هورفتاكيس، البابا ثيودروس، على يد مثلث الرحمات البابا بارثنيوس الثالث (1987-1996) أسقفًا على إبراشية كيرينى (القيروان). وفي نفس اليوم عُين ممثلًا ومديرًا لمكتب بطريرك الإسكندرية في أثينا بين عامي (1990-1997".فى عام 1997 عينه مثلث الرحمات البابا بيروس السابع نائبًا بطريركيًا في الإسكندرية.

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وتابع: "في سبتمبر من نفس العام (1997) انتخب متروبوليتان لإيراشية الكاميرون. ثم في 2002 انتخب متروبوليتان لإبراشية زيمبابوي، وفي 9 أكتوبر 2004 تم انتخابه بالإجماع من قبل المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا بابا وبطريركًا على العرش الإسكندرى. وأخذ اسم القديس ثيودورس (التيروني)

واختتم:"البابا ثيودروس الثاني هو البابا البطريرك الـ 123 على بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية. وهو سابع بابا وبطريرك على العرش الإسكندرى من مواليد جزيرة كريت، بعد الباباوات والبطاركة: سيلفسترو، ميليتو بيغا، كيريلوس لوكاريس، جيراسيموس بالاداس، جيراسيموس سبارتاليوتيس وميليتيوس ميتاكساكيس.