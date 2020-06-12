مُسن يقتل نجله لسوء سلوكه في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن بالجيزة ملابسات اتهام أب بقتل ابنه في مركز البدرشين جنوبي المحافظة.

البداية تعود إلى بلاغ ورد إلى العميد حسام لافي مأمور قسم شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة بمقتل شاب في قرية سقارة.

انتقلت قوة من قسم شرطة البدرشين ونقطة سقارة إلى محل البلاغ، تحت إشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، توصلت إلى أن خفيرًا بالمعاش "62 سنة" اعتدى على نجله العشريني بسلاح أبيض؛ بسبب سوء سلوكه.

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جهود البحث للنقيب أحد فايز معاون مباحث البدرشين، أشارت إلى أن الضحية ويدعى "س.م." سئ السلوك، واتهم بارتكاب وقائع سرقة وترويج مواد مخدرة -أحيانًا- ما دفع الأب لحبسه بالمنزل ومنعه من مغادرته.

أول أمس الأربعاء، حاول الابن الهرب فمنعه الأب، ووقعت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها الأب طعنة نافذة في البطن سقط على إثرها الابن جثة هامدة.

تمكنت قوة أمنية برئاسة العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب، من ضبط الأب، وأقر بارتكاب الواقعة وصحة التحريات.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.​