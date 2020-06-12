أخبار مصر | مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة العربية، عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة، لافتة إلى أن مصر تمسكت بتوقيع اتفاق ملزم ومكتوب بين الأطراف الثلاثة.

وأشارت إلى أن مصر طالبت بإطار زمني للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، كما تمسكت باتفاق ملزم ومكتوب وموقع من الأطراف الثلاثة، وطالبت بعدم ملء السد إلا بعد موافقة القاهرة والخرطوم.

كما كشفت، أن أديس أبابا قدمت ورقة تضمنت ١٣ مقترحا تتحفظ عليها القاهرة، حيث تريد ملء سد النهضة مع استمرار المفاوضات، كما طالبت -إثيوبيا- باتفاق ومفاوضات جديدة بشأن سد النهضة.

اجتماع جديد بين الدول الثلاث