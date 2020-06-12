شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عضو هيئة تدريس بجامعة المنيا بأزمة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت جامعة المنيا وفاة الدكتور أشرف عباس حسين، 50 سنة، أستاذ قسم الجرافيت بكلية الفنون الجميلة، بأزمة قلبية نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، داخل استراحة أعضاء هيئة التدريس بمنطقة الاختصاص بمدينة المنيا. تم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفي المنيا لتغسيلة وتكفينه ونقلة لمسقط راسة بمحافظة الأقصر. وكلف الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، كلا من مدير أمن الجامعة، ومدير العلاقات العامة لإنهاء إجراءات الدفن، وخصص سيارة نقل الموتى بالجامعة لنقل المتوفي لمسقط رأسة بالأقصر. فيما حرص الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الفنون الجميلة بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس على التواجد ووداع زميلهم وسط حالة من الحزن. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 39,726

تعافي 10,691

وفيات 1,377

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