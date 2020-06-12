شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء»: إنتاج مصر من الكمامة القماش يصل إلى 8 ملايين قطعة شهرياً خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تأخر طرح الكمامة «القماش»، للتداول، قائلاً:«لم تتاخر بل طرحناها في السوق وهى جاهزة ومتوفرة ولكنها لم تغطى الجمهورية وخلال أيام ستكون متوفرة في جميع أنحاء الجمهورية».

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه في أقل من أسبوعين سيصل إنتاج مصر من الكمامة القماش 8 مليون كمامة شهرياً، وستكون متوفرة في جميع أنحاء الجمهورية.