شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم عقار بحي الجمرك في الإسكندرية بعد اكتشاف حالة كورونا‎ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى حى الجمرك بالإسكندرية، الخميس، أعمال تعقيم وتطهير للعقار رقم 2 بشارع طلحة، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قال محمود بريك، رئيس حي الجمرك، إن إدارة الأزمات والكوارث بالحي أجرت تعقيم العقار بالكامل والذي يضم 11 طابقا باستخدام الكلور والمطهرات المصرح بها من وزارة الصحة.

وأضاف «بريك»، أن الحي يواصل أعمال تطهير المنشآت الحيوية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

تعقيم عقار بحي الجمرك في الإسكندرية بعد اكتشاف حالة كورونا‎

تعقيم عقار بحي الجمرك في الإسكندرية بعد اكتشاف حالة كورونا‎