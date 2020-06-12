شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا في الوادي الجديد‎ إلى 117 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت اليوم 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 117 حالة منهم 9 وفيات.

وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف أنه تم تعافي 53 مصابا حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد 347 مواطنا، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالاضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

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