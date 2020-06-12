شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز الأخبار: الصحة: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة وتعافى 402 مصاب ‎ مستشار رئيس الجهورية: استخدام البلازما فى علاج الحالات الحرجة فقط حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح ‎ القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا ‎ الصحة: 12062 حالة كورونا تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابى إلى سلبى ‎ "التعليم": غدًا آخر موعد للتقديم للمدارس المصرية اليابانية ‎ التعليم: قبول أعذار مصابي كورونا والمخالطين من المشاركة بامتحانات الثانوية ‎ Advertisements وزير التعليم العالى: نمتلك الكوارد البشرية للاستثمار فى تكنولوجيا الفضاء ‎ التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل وزير الأوقاف: أسباب رفع البلاء كثيرة ويجب الجمع بين الدعاء والدواء ‎ الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه ‎ الحكومة : عودة السياحة والطيران لجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر أول يوليو ‎ فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا ‎ الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو ‎ حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو ‎ مصادر تكشف الحالة الصحية لوزير الإسكان بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

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