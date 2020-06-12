شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا: تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بامتحانات الفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، ان الجامعة بدأت فى وضع الجداول الزمنية لامتحانات طلاب الفرق النهائية بالكليات، حيث أنه من المقرر أن تبدأ أعمال الامتحانات فى مطلع شهر يوليو المقبل وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365 " أن الجامعة تراعى كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أداء طلاب الفرق النهائية امتحانات العام الجامعى الجارى لما يضمن منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد .

Advertisements

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبى ، أنه سيتم وضع كبائن وبوابات تعقيم بالجامعة بالإضافة إلى دخول الطلاب بارتداء الكمامة مع مراعاة المسافات الآمنة وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية بحيث يكون المسافة بين الطالب والآخر من متر ونصف إلى مترين من جميع الجهات .

وكان الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا أكد على انتظام عمليات استلام البحوث من طلاب فرق النقل بمختلف الكليات بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا.