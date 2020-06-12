إحداها تحولت قطعة خردة..7 مصابين في حادث تصادم بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهد طريق الطرفاية بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، مساء الخميس، حادث تصادم بين سيارتين تحولت إحداها إلى قطعة خردة.
تلقى اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المُشار إليه.
وانتقلت قوة من فرقة العياط والبدرشين إلى محل الواقعة ترافقها سيارات الإسعاف لنقل المصابين السبعة بعضهم حالته حرجة، في الوقت الذي يعكف رجال الشرطة على معاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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