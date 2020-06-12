مصر | القبض على مسن ونجله تعديا على طبيب بمستشفى القناطر العام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر القبض على مسن ونجله تعديا على طبيب بمستشفى القناطر العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، شخصين، وهما: مواطن بالمعاش، ونجله، بعد إحداث شغب في مستشفى القناطر العام، والتعدي على أحد الأطباء، والتسبب في إحداث تلفيات في بعض الأجهزة الطبية.

وأثار المتهمان مشكلة بعد وفاة أحد أقاربهما داخل المستشفى، وهو نجل الأول وشقيق الثاني، الذي كان محتجزا بالمستشفى لإصابته بإلتهاب رئوى حاد وإشتباه فى إصابته بفيروس "كورونا" وبسؤالهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ظنًا منهما بعدم إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المتوفى.

وبسؤال الطبيب المعتدى عليه قرر بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيال المريض قبل وفاته، وإتهم المشكو فى حقهما بالتعدى عليه وإحداث إصابته وإتلاف بعض الأجهزة الطبية بالمستشفي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القبض على سيدة تدعى "شيرى هانم" وابنتها "زمردة" لاتهامهما باستخدام إشارات وإيماءات وألفاظا تخدش الحياء العام.

تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لسيدتين يقوما من خلالها بإستخدام إشارات وإيماءات وألفاظًا تخدش الحياء العام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من تحديد هويتهما سيدة وإبنتها، مقيمتان بالقاهرة، وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإنشائهما لقناة بأحد مواقع التواصل الإجتماعي لإعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوي خادش للحياء العام، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية والحصول على إستفادة وربح مادى.

وأضافا بإستدراج عملائهما من خلال مواقع التواصل عبر أحد برامج التواصل على الهواتف المحمولة، وضبط بحوزتهما 3 هواتف محمول "مُحمل عليهما بعض الفيديوهات المخلة والمحادثات النصية المتبادلة مع بعض الأشخاص" لاب توب، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.