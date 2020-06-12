أخبار مصر | وزير الأوقاف: 4 أسباب لرفع البلاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: 4 أسباب لرفع البلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من أسباب رفع الوباء تصحيح الفهم الخاطئ لمعنى التوكل، فبعض الناس يضعون التوكل في غير موضعه، فعندما تحثه على الأخذ بالأسباب الوقائية يقول لك: يا أخي، توكل على الله، نعم علينا أن نتوكل على الله (عز وجل) لكن شريطة أن نفهم حقيقة التوكل، ونحسن تطبيقه، فعندما سأل أعرابي سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن ناقته: أعقِلُها وأتوَكَّلُ أو أطلِقُها وأتوَكَّلُ ؟ فقالَ (صلى الله عليه وسلم): "اعقِلها وتوَكَّلْ"، مضيفا: عاب سيدنا عمرُ بن الخطاب (رضي الله عنه) على جماعة من الناس، كانوا يحجون بلا زاد فذمهم ؛ يقول معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ناسًا قاصدين الحج، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون، قال: بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حَبَّه في الأرض ثم يتوكل على الله (عز وجل).

وأضاف الوزير في بيان له أن الأمر الآخر هو الخروج من حَوْلِنا وقوتنا إلى حَولْ الله (عز وجل) وقوته، وإدراك أن الأمر كله أولًا وآخرًا لله (عز وجل)، فهو القادر على إجراء المسببات على أسبابها أو عدم إجرائها، فمن خاصية النار أن تحرق، لكنها لم تحرق سيدنا إبراهيم (عليه السلام)، ومن خاصية السكين أن تذبح، ولكنها لم تذبح سيدنا إسماعيل (عليه السلام)، ومن خاصية الحوت أن يهضم ما يبتلعه، لكنه لم يهضم سيدنا يونس (عليه السلام)، فمهما بلغ علمنا ينبغي ألا نغفل عن قدرة خالقنا، وهو القائل: "حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(يونس: 24).