تعرف على طقس الـ 72 القادمة في مصر.. واستمرار واضح في درجات الحرارة

تتعرض مصر في الوقت لحالة من ارتفاع درجات الحرارة، وهذا يعتبر أمراً طبيعياً في تلك الفترة من العام، وقد أعلن خبراء الأرصاد الجوية أنه يستمر ارتفاع درجات الحرارة على بعض الأنحاء في الـ 72 ساعة القادمة اعتباراً من غد الجمعة ويظل حتى يوم السبت القادم، وتتراوح درجات الحرارة غدا الجمعة 38 درجة على القاهرة ويوم السبت ستسجل 38 درجة، مع توقعات تشير بسقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء مع يوم السبت القادم.

طقس غدا الجمعة في مصر

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس حار على محافظات الوجه البحري والقاهرة في النهار، مائل للبرودة في الليل، مع تكون الشبورة والرياح معتدلة، بينما سيسود على السواحل الشمالية طقس معتدل في النهار، ويكون مائل للبرودة في الليل مع نشاط للرياح، بينما تشهد محافظات الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار معتدل في الليل والرياح نشطة.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدا الجمعة في بعض المحافظات

القاهرة العظمى 36 والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة.

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مطروح العظمى 30 والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 40 والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 42 والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجة.