شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف الحالة الصحية لوزير الإسكان بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر حكومة، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصحة جيدة، وأنه لا توجد لديه أي أعراض لإصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ، حسبما أكدت المصادر لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس. وكان قد قرر "الجزار" عزل نفسه في منزله لمدة 14 يومًا بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدًا أن العزل الذي خضع له هو إجراء احترازي ليس أكثر.

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