مصادر تكشف الحالة الصحية لوزير الإسكان بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف الحالة الصحية لوزير الإسكان بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر حكومة، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصحة جيدة، وأنه لا توجد لديه أي أعراض لإصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ، حسبما أكدت المصادر لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس.
وكان قد قرر "الجزار" عزل نفسه في منزله لمدة 14 يومًا بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدًا أن العزل الذي خضع له هو إجراء احترازي ليس أكثر.
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