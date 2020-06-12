نقيب الصحفيين يوضح الإجراءات التنفيذية لمواجهة كورونا بين الصحفيين وأسرهم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان الإجراءات التنفيذية لقرارات مجلس النقابة لمواجهة فيروس كورونا بين أعضاء النقابة وأسرهم، وأوضح النقيب - في بيان - هذه الإجراءات؛ فعند الشعور بأعراض كورونا، يتم التواصل مع النقابة، أو إرسال وصف الأعراض على أرقام الواتس الخاصة بأعضاء اللجنة المختصة بالتواصل مع الزملاء، والمذكورة في نهاية هذا البيان.



وأشار النقيب إلى انه سيتم فورا عرض الرسالة على أحد السادة الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، الذين اتفقت معهم النقابة، لإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجراءها، ويتم توجيه الحالات التي يوصي الأطباء بإجراء تحاليل أو أشعه لها لجهة تقديم الخدمة عبر خطاب تحويل يرسل عبر "واتس اب" للزميلة أو للزميل، للتمتع بالأسعار والخصومات المقررة لمشروع العلاج لدى هذه الجهة، وبمراعاة مكان السكن أو لأخذ العينات منزليا.



وتابع النقيب إن نتائج التحاليل أو الأشعات سترسل للجنة الاتصال المشار إليها، لعرضها فوريا على أحد السادة الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين المتفق معهم، لتقديم الرأي الطبي، وإذا ما كان الرأي الطبي هو الحاجة إلى إجراء مسحة، يتم توجيه الحالة سواء من أعضاء النقابة أو أسرهم، بخطاب من مشروع العلاج يحمل توقيع النقيب ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل ايمن عبد المجيد إلى مستشفى قصر العيني لاجراء المسحة.

Advertisements



وأضاف أنه عقب مرحلتي التحاليل والأشعات، يتم التواصل الفوري مع مسئولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية، لاتخاذ الإجراءات العلاجية المطلوبة لكل حالة، منوها بأن كل تلك الاجراءات تتم عبر تطبيق (واتس آب)، لاختصار الوقت لحدوده الدنيا، وتسهيل إجراءات تقديم الدعم الطبي.

وأرقام "واتس اب" أعضاء اللجنة هي:



- ضياء رشوان: (01001707220)(01001484954)

- محمد شبانة 01008166666

- أيمن عبد المجيد ‎ 01004801214

- سعيد حسنى 01005741555

- عماد حمدى 01289103418

- محمد خليفة 01288888720

- عبد الرحمن مجدى 01023182393

- مؤنس عبد الستار 01026913437

- فوزية عبد الله 0100 0457811