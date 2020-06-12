شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ميدان التحرير ليلا.. متحف عالمى مفتوح بأضواء مبهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر ميدان التحرير في أبهى صوره بعد تطويره وإنهاء مشروع إضاءة الميدان الأهم فى القاهرة، ضمن مشروع تحويله إلى مزار سياحى وآثرى.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفقد منذ أيام المرحلة النهائية لمشروع إضاءة الميدان، بعد انتهاء شركة "مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية" من أعماله بصورة كاملة، ورافقه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل على تطوير ميدان التحرير الذي يعد أشهر الميادين في مصر؛ ليظهر في أبهى صورة له، وليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية التي تحظى بها مصر، وذلك في إطار المشروع العام لتطوير القاهرة الخديوية الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا على استمرار خطة التطوير لتشمل جميع مناطق القاهرة التاريخية.

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تجدر الإشارة إلى أنه تم تزيين الميدان بإحدى المسلات الفرعونية، و4 كباش، إضافة إلى أعمال الزراعة وتنسيق الموقع.