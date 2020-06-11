شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الاجتماع الثالث حول سد النهضة بلا اتفاق.. ومصر والسودان تتحفظان على الورقة الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا، اليوم الخميس، الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. وانتهى الاجتماع بلا اتفاق بعد تحفظ مصر والسودان على الورقة الإثيوبية التي تمثل تراجعا عما تم الاتفاق عليه في واشنطن, الوضع في مصر

اصابات Advertisements 39,726

تعافي 10,691

وفيات 1,377

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