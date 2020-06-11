شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: الرئيس يتابع ملف كورونا بكل دقة على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن المعطيات العالمية تؤكد قرب انتهاء أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع هذا الملف بكل دقة وعلى مدار الساعة، ووجه بتوفير الرعاية الصحية والعقاقير والمستلزمات الطبية.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر في القلب»، المذاع على شاشة «المحور»، أن البلازما تؤخذ من المتعافين لعلاج بعض الحالات لحرجة، موضحا انها ليست علاجا بل عامل مساعد يدعم بروتوكول العلاج، مضيفًا: «مش كل متعافي يمكنه التبرع بالبلازما، وليس كل مريض يمكنه الحصول عليها».

وأشار إلى أن ما تقوم به المستشفيات الخاصة من استغلال لأزمة لا يجوز طبيًا ولا أخلاقيًا، مؤكدة أن الدولة قادرة للسيطرة على المستشفيات الخاصة.