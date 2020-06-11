شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: فتح الأندية منتصف يونيو لتجديد الاشتراكات وليس لاستقبال الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد أن الحكومة حريصة على صحة المواطن، ولكن قراراتنا تراعي أيضا من تضرر بسبب كورونا، مشيرا إلى أن فتح الأندية من منتصف يونيو حتى أول يوليو فقط لتجديد الاشتراكات وليس لاستقبال الأعضاء.
وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء «دي ام سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إن صالات الجيم مازالت مغلقة والقرار مؤجل لحين نهاية شهر يونيو
وأشار عودة النشاط الرياضي مرتبط بالتزام الأندية بالضوابط الموضوعة من «الشباب والرياضة والصحة»
وأوضح المتحدث بامس مجلس الوزراء أن تقليص ساعات حظر سير المواطنين من أجل تسهيل تحرك العاملين والموظفين
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