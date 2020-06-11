شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الصين الرسمية: السيسي نجح في إعادة بناء مصر بعد 6 سنوات فقط في الحكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إعادة بناء مصر وتقديمها بشكل أفضل للعالم، بعد مرور ست سنوات فقط على توليه الحكم.

ورصدت الوكالة في تقرير موسع لها، إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة حكمه، موضحة أن مصر احتفلت قبل أيام بمرور 6 سنوات على تولي السيسي حكم البلاد.

ولخص خبراء تحدثت معهم الوكالة إنجازات الرئيس خلال هذه المدة في «إصلاح الاقتصاد، وتنفيذ مشروعات قومية كبيرة، واستحداث دوائر جديدة في العلاقات الخارجية، وجعل مصر أقوى دولة في المنطقة عسكريا».

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن الرئيس السيسي عندما تولى الحكم في العام 2014 كان الاقتصاد المصري في حالة يرثى لها، بسبب توقف عجلة الإنتاج، وتراجع معدل النمو، وزيادة معدلات البطالة، ونقص السلع الأساسية، وانقطاع الكهرباء والمياه، وصعوبات كبيرة في تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لـ«شينخوا»، أن «الاقتصاد انطلق بقرار من السيسي، حيث تم تنفيذ برنامج قوي جدا للإصلاح الاقتصادى، ولم يكن ليتم لولا ثقة الشعب في الرئيس السيسي».

وقالت الوكالة إنه إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نجح في تحقيق الكثير من الإصلاحات المالية والنقدية، أطلق السيسي سلسلة مشروعات قومية تركزت في مجالات البنية التحتية والتشيد، ما أدى إلى تحسن العملة المحلية وتراجع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات النمو إلى 5.8%.

أما الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فقال إن إنجازات الرئيس السيسي تتمثل في «إعادة بناء مصر»، سواء على مستوى إعادة تأهيل البنية الأساسية، وإقامة مشروعات عملاقة مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وغيرها من شبكة الطرق واستصلاح الأراضي.

ورأى فهمي، أن الحجم الكبير لهذه المشروعات يؤكد أن «السيسي لديه رؤية استشرافية لإعادة تقديم مصر للعالم بصورة أفضل».

وأضاف أن المشروعات الكبيرة تأتي في إطار «مخطط متكامل لبناء وتنمية مصر في كافة القطاعات».

وأوضح أن اهتمام الرئيس لم ينصب فقط على المشروعات التنموية فقط بل امتد أيضا إلى صحة المواطن، حيث تنفذ مصر للمرة الأولى مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن «الرئيس نجح بمهارة القائد في تحريك المياه الراكدة في مصر، وحقق حجم إنجازات كبير، فهو قائد يؤمن بشعبه، ودائما يقول إن الشعب هو البطل، لأنه تحمل نتائج الإصلاح الاقتصادى».

وفيما يتعلق بالشأن الخارجي، قال فهمي إن «السيسي نجح في إعادة تقديم مصر للعالم، وهذا أهم شيء قام به الرئيس».

وأوضح أن السيسي نجح بمهارة منذ توليه رئاسة مصر في استحداث دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وأصبحت العلاقات المصرية مع أمريكا وروسيا وغيرها تتسم بالندية.

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وعن التحديات التي تواجه مصر في عهد السيسي، قال فهمي إن مصر صامدة أمام الكثير من التحديات الخاصة بالأمن القومي، والتي تتمثل في استمرار الاضطراب في المنطقة، الوضع في ليبيا، والإرهاب، والأمن المائي لمصر.

ومن ضمن إنجازات الرئيس السيسي أنه جعل مصر «أقوى دولة في الشرق الأوسط عسكريا»، حسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج.

وقال فرج، إن الجيش المصري كان يحتل حين تولى السيسي الحكم في العام 2014 المركز الـ 13 عالميا، وفقا لتصنيف مؤسسة جلوبال فاير باور.

وأوضح أن الجيش المصري يحتل حاليا المركز التاسع عالميا، بعد ستة سنوات من حكم السيسي، متقدما على الجيشين التركي والإسرائيلي، وأشار إلى أن البحرية المصرية هي الأولى في المنطقة.

وأرجع تقدم تصنيف الجيش المصري إلى «حجم التسليح الذي قامت مصر بشرائه من حاملات الطائرات من طراز ميسترال، وطائرات الرافال (الفرنسية)، وأحدث الغواصات في العالم من ألمانيا، وأيضا طائرات الأباتشي الأمريكية، وسوخوي 35 الروسية، وطائرات دون طيار، بالإضافة للقمر الصناعى العسكري للاتصالات والاستطلاع».

كما قامت مصر بتشييد أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة، وهي قاعدة محمد نجيب في محافظة مرسى مطروح، شمال غرب القاهرة، وقاعدة برنيس في البحر الأحمر، شرق العاصمة، وفقا لفرج.

وأشار الخبير العسكري إلى اهتمام مصر بالتصنيع الحربي، حيث تم تجديد كل المصانع الحربية، التي أصبحت تنتج حاليا صواريخ الدبابات وسيارات الجيب وأسلحة الكتيبة المشاة.