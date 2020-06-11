شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رسلان: سد إثيوبيا محاولة لتقويض مصر.. وهدفه أعمق من منح إسرائيل المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الاستنتاج المنطقي يؤكد أن أثيوبيا لن تفي بأي اتفاق فهي ليست محل للثقة على الإطلاق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الملف أكبر وأعمق من مجرد منح إسرائيل مياه ولكن المحاولات التي تتم تسعى إلى تطويق مصر لمحاولة تقويض مصر.

وأضاف أن تركيا لها يد في السد كما يحدث في ليبيا من تدخل في إطار المؤامرة المتكاملة.

وتابع إن هدف إثيوبيا ليس توليد الطاقة كما تزعم خاصة أن كل الأبحاث أكدت أن كفاءة السد في توليد الطاقة 30% ولكن الهدف ان يكون السد بنك للمياه ويفسر السعة التخزينية من أجل بيع المياه.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو بيع المياه والبنك الدولي اقترح من قبل بيع المياه بأقل تكلفة كما ستكون المياه أداة ضغط.

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