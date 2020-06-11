شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: غدًا آخر موعد للتقديم في المدارس المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، أن غدًا الجمعة 12 يونيو 2020، هو آخر موعد للتقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021 بمرحلة رياض الأطفال kg1.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدت فترة التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021، حتى يوم 12 يونيو 2020، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور في إتاحة وقت كافي للتقديم.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، إن قرار مد التقديم جاء لإتاحة الوقت لأولياء الأمور لاستخراج كافة المستندات الرسمية والمنصوص عليها في شروط التقديم والمعلنة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس، علمًا بأن التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.