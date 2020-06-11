شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 8 حالات جديدة من كورونا بمستشفى صدر بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، عن تعافى ٨ مصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الصدر، عائدين إلى منازلهم، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بتطها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب.