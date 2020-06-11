شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل وفاة و13 إصابة بكورونا في ميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر، اليوم، عن وفاة واحالة وإصابة 13 حالة جديدة بفيروس كورونا بنطاق مركز ومدينة ميت غمر ليصل إجمالي الحالات الإيجابية إلى 68 إصابة .

وقال الطوبجي، على صفحته على فيس بوك أن الحالات الجديدة هي «7 بمدينة ميت غمر، وحالتين بقرية أتميدة، وحالة في دقادوس، وكفر ميت العز، ودماص، وكوم النور» بالإضافة إلى وفاة رجل بقرية أتميدة عمره 63 سنه ليصل إجمالي عدد حالات الوفاه إلى 15 حالة.

وأضاف «تم تسجيل سلبية وسلامة التحاليل الخاصة بعدد 9 حالات وهي» 3 حالات بميت غمر، وكفر البهايته، والبوها، وكفر النعمان، والمعصرة«، وأنه جاري إعادة التحاليل الطبية لفيروس كورونا لشاب بكفر المقدام

وأشار إلى أنه جاري التعامل مع 43 حالة اشتباه بمركز ومدينة ميت غمر ما بين عزل منزلي وحجز بمستشفى حميات ميت غمر وأخرى بمستشفى ميت غمر المركزي، تطبق عليهم جميع القواعد العلاجية بوزارة الصحة ومنظمه الصحة.

وأوضح أن إجمالي الحالات بمركز ومدينة ميت غمر بلغ 68 حالة إيجابي، منذ بداية ظهور الفيروس وحتى الآن، منهم شفاء 29 حالة، ووفاة 15 حالة، وتحت العلاج 12 بالمستشفيات و12 عزل منزلي.

وناشد الجميع بمزيد من الالتزام وتنفيذ التعليمات خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي حفظ الله الجميع.

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