شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب محمود سامي: «قالولي في رئاسة الجمهورية إنت ابننا ومش هنسيبك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بعد قرار الدولة بعلاجه على نفقتها.

وقال «سامي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «ON»،إن: «الرئاسة تواصلت معايا وأكدت لى، أنت ابننا مش هنسيبك وأنت دفعت ثمن كبير، والرئيس متهم إنك ترجع تشوف تاني، وهيكرمك».

وأشار إلى أنه خرج من المركز الطبي وسيقوم باستكمال علاجه بالمنزل، وهناك تحسن بشكل اسبوعي.

وعلى المستوى المهني والمعيشى، قال: «الأمور صعبة جدًا والظروف والمستقبل غير واضح.. لو شفت هيبقى فيه طريق، ولو مشفتش هيبقى فيه طريق تاني، وأنا مش عارف هعيش إزاى، وهقدر أشوف ابني إزاى.. ابنى يحيى لديه 3 أشهر، وآخر مرة شوفته كان عنده أسبوعين».