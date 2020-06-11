«الداخلية» تواصل إجراءات ضمان التزام المواطنين بالكمامات في وسائل النقل (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت أجهزة وزارة الداخلية تفعيل إجراءاتها لضمان تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتى تتعلق بضرورة إرتداء الكمامات داخل وسائل النقل المختلفة. كما تواصل المتابعة الميدانية لتنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين وتنظيم مواعيد غلق وفتح المحال. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 39,726

تعافي 10,691

وفيات 1,377

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