شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب محمود سامي: 90% من الأطباء قالوا لي «مش هتشوف تاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم، تفاصيل إصابته، مشيرًا إلى أنه تعرض لإجهاد شديد جداً داخل مستشفى العزل المتواجد بها، ودخل في غيبوبة وعقب إفاقته لم يرى شيء.

وقال «سامي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «ON»،: «لم يتم تشخيصي لمدة يومين، حتى وصلت حالتي لمجلس الوزراء، وتم إصدار بعلاجي على نفقة الدولة.

وواصل :«90% من الأطباء قالوا لى أنت مش هتشوف تاني، وجهز نفسك كطبيب وإنسان لهذا الأمر، أما الـ 10% قالوا لى هتشوف من 4 لـ 6 متر خلال 6 أشهر، وبإيماني قررت الاستكمال على أمل نسبة الشفاء».