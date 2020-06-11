شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «التربية والتعليم» بجنوب سيناء يبحث تنفيذ الإجراءات الوقائية للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء مع مديري الإدارات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازيه بلجان الثانوية العامة.

وذلك وفق الضوابط المشددة التي تضمن الحفاظ على سلامة وصحة الجميع خلال انعقاد وخطة التعايش مع أزمة كورونا.

وقد تناول الاجتماع تعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان للساعة العاشرة صباحا وتنفيذ خطة الحماية للطلاب قبل الدخول لجان الامتحان بطابور متباعد 2 مترا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا على أن لا يسمح للطالب الذي يتأخر عن الساعة التاسعة بدخول الامتحان ويعتبر غائبًا.

كما تناولت الإجراءات المسح الحراري لحالة الطلاب قبل الدخول للجنة والتعقيم وإرتداء الكمامات مع مراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجان وبعدد 14 طالبا داخل اللجنة مع السماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارا من الثامنة والنصف وفي ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس أما في حالة عدم الملاءمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف له ونقله للمستشفى وإعداد تقرير يثبت حالته في محضر اللجنة.

كذلك إجراءات تعقيم اللجان قبل الامتحان وبعده وبصفة يومية إضافة لتعقيم غرفة الكنترول وغرف مقدري الدرجات مع إمكانية فتح غرف إضافية لهم للحفاظ على المسافات الآمنة بينهم ومراعاة التهوية الجيدة للمكان.

وأوضح عقل التعليمات الوزارية بتأجيل الامتحان إلى الدور الثاني في حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة أوالطالب الذي يشتبه بإصابته بعد العرض على المسؤول الصحي باللجنة أو الطالب الذي لم يؤدِ الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) له الحق بدخول امتحان الدور الثاني ويعتبر (امتحان دور أول) ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.

وكذلك للطالب الحق في اختيار تأجيل الامتحان للعام القادم على أن يعامل كأنه أول محاولة كاستثناء قانوني نظرًا للظروف التي نمر بها حاليًا.

و تناول الاجتماع للإجراءات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي سيتم الإجابة عنها من المنزل، بعد استلام الطلاب للبوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء بعد انتهائهم من امتحان اللغة العربية، على أن يكون موعد التسليم متزامنا مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.

أيضا يتم استلام الطلاب للبوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويكون موعد تسليمه متزامنا مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.

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وتطرق الاجتماع أيضا للإجراءات الخاصة بطلاب الشهادات الدولية، والتي يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية كل من مدرسته يوم 21 يونيو بعد الساعة الواحدة ظهرًا.

والحصول على امتحان مادة التربية الوطنية من مدرسته يوم 14 يوليو بعد الساعة الثالثة عصرًا.

وفي نهاية الاجتماع شدد وكيل الوزارة على المسؤولية الكاملة كل حسب اختصاصه ومسؤولياته بتنفيذ تلك التعليمات مع مراعاة التنسيق التام مع السادة رؤساء المدن والجهات المعاونة.

متمنيا للجميع أن يكون موسم الامتحانات موسما ناجحا وموفقا للطلاب وللزملاء.