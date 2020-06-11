شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تقرر تمديد حظر التجول أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا، اعتبارا من بعد غدٍ حتى 30 يونيو الجارى وكذلك وقف حركة النقل العام خلال نفس الفترة ومد عمل المحال العامة لمدة ساعة لينتهى العمل فيها الساعة 6 مساء بدلا من 5 مساء يوميا.

كما قررت اللجنة استمرار العمل بالنظام المتفق عليه بتخفيف الزحام فى أماكن العمل المختلفة بنظام تقسيم العمالة مع حق كل وزير فى اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بذلك حسب ظروف العمل فى وزارته، بجانب استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الجارى.

وقررت اللجنة أيضا السماح للنوادى الرياضية بالبدء فى تلقى الاشتراكات ورفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال الفترة من 15 لـ30 يونيو ودراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو مبدئيا وذلك فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحى، ومدى حرص الموطنين على اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية فى حالة الفتح.

وقررت اللجنة كذلك بدء السياحة والطيران إلى المحافظات الساحلية الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو المقبل وعقد امتحانات الثانوية العامة فى موعدها المحدد سلفاً فى 21 يونيو وفقا للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها ومتابعتها يومياً حرصا على سلامة الطلاب.

وأكدت اللجنة أنها ومنذ تشكيلها تضع نصب أعينها فى إدارتها للأزمة تحقيق التوازن بين الحرص على صحة وسلامة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع، كما أنها تتابع الموقف الصحى فى جميع أنحاء الجمهورية أولاً بأول ووضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة فى البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الطبى وهى خطط تتميز بمرونة كافية تواكب أى تطور.

ونبهت اللجنة إلى أن كل دولة تعمل فى هذه الأزمة وفقا لظروفها التى لا تتفق بالضرورة مع ظروف دولة أخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع طرق الوقاية الصحية بالحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحفاظ على النظافة الشخصية، وهو ما تؤكد عليه الحكومة دائماً فى كل لقاءاتها حرصاً على صحة المواطنين حتى تنتهى هذه الأزمة.

ومن جهة أخرى، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تعاون خدمات نقل الدم القومية مع موقع «فيسبوك»، فى حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، فى خطوة هى الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، موضحة أن الحملة ستساهم أيضاً فى تشجيع المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم للمساهمة فى علاج الحالات الحرجة من مصابى الفيروس، وذلك بعد نجاح التجربة التى تم تطبيقها فى مصر على عدد من الحالات الحرجة فى المستشفيات وأظهرت نتائج مبشرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه سيكون متاحا لأى شخص يتجاوز عمره 18 عامًا إمكانية التسجيل على «فيسبوك» كمتبرع، لتصله رسائل من مراكز التبرع القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكنه دعوة الأصدقاء على الموقع للتبرع.

وقال مجاهد إنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا التسجيل كمتبرعين بالدم على «فيسبوك» من خلال خاصية «تبرّع بالدم» الموجودة على الملف الشخصى، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، منها ٥ أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافين من كورونا، والموجودة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة.

ولفت المتحدث الرسمى للوزارة إلى أهمية التبرع بالدم فى تلك الأوقات الحرجة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى الوقت نفسه لضمان سلامة المتبرعين، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة تعد خطوة هامة للمساعدة فى الوصول إلى مستوى التبرعات اللازمة والمخزون الكافى لدعم النظام الصحى.

Advertisements

ومن جانبها، أعربت نشوى جاد، مديرة السياسات العامة بـ«فيسبوك» فى مصر، عن فخرها بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكدة أهمية تلك الشراكة فى إطار جهود الموقع لدعم الجهات الصحية فى ظل الظروف الحرجة، مشيدة بالتعاون السابق مع الوزارة لزيادة التوعية بالفيروس، مؤكدة أن تلك الحملة تساعد الراغبين فى التبرع بالدم فى الحصول على كل المعلومات والإرشادات الصحيحة للتبرع بالدم وبلازما الدم.

وفى سياق متصل، قرر الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إعفاء مدير مستشفى المطرية التعليمى من منصبه، واستكمال التحقيقات فى واقعة وفاة مريض مصاب بفيروس كورونا وذلك بتوصية من لجنة تم تشكيلها للتحقيق فى المنسوب للمستشفى من خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى للوقوف على صحة المتداول من عدمها.

يأتى ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة تعافى 503 مصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 10289 حالة، كما ارتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 11583 حالة، من ضمنهم المتعافون فيما تم تسجيل 1455 إصابة جديدة ووفاة 36 حالة جديدة.

وارتفع عدد المصابين إلى 38284 حالة من ضمنهم المتعافون و1342 حالة وفاة، وسجلت محافظات القاهرة، الجيزة والقليوبية، أعلى معدل إصابات بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء، أقل معدل إصابات بالفيروس.