شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتداء الكمامة لمدة طويلة يسبب آثارا جانبية؟.. طبيب يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف دكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والحساسية أن ارتداء الكمامات لمدة طويلة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، له آثار جانبية ضارة.

وأوضح «الأنصاري» خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه «يوجد ثلاث أنواع أساسية من الكمامات التي يتم استخدامهم خلال الفترة الحالية والنوع الأول هو الكمامة ال n95 وهي خاصة بالأطقم الطبية فقط والنوع الثاني هو الكمامة الطبية التقليدية وهي التي أوصت بها وزارة الصحة للمواطنين والنوع الثالث هو الكمامة القماشية».

وأضاف أن «الكمامة الطبية التقليدية يُفضل ارتدائها وخلعها أو تبديلها على الأقل كل أربع ساعات وذلك في حالة التواجد في أماكن مغلقة، أما في حالة التواجد في أماكن مفتوحة فيُفضل خلع الكمامة واستنشاق الهواء الطلق مع مراعاة التباعد الاجتماعي الذي يتمثل في وجود مساحة من متر إلى متر ونصف أو أكثر فارغة حولك».

وتابع استشاري المناعة والحساسية «الكمامة ضرورية في حالة ركوب المواصلات العامة أو مكاتب الخدمة أو الأماكن المزدحمة، وشدد على عدم ارتداء الكمامة لأكثر من أربع ساعات بأي حال من الأحوال وإذا أُتيحت الفرصة يُحبذ الاستغناء عنها كل 20 دقيقة».

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