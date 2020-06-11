شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتداء الكمامة لمدة طويلة يسبب آثارا جانبية؟.. طبيب يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف دكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والحساسية أن ارتداء الكمامات لمدة طويلة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، له آثار جانبية ضارة.
وأوضح «الأنصاري» خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه «يوجد ثلاث أنواع أساسية من الكمامات التي يتم استخدامهم خلال الفترة الحالية والنوع الأول هو الكمامة ال n95 وهي خاصة بالأطقم الطبية فقط والنوع الثاني هو الكمامة الطبية التقليدية وهي التي أوصت بها وزارة الصحة للمواطنين والنوع الثالث هو الكمامة القماشية».
وأضاف أن «الكمامة الطبية التقليدية يُفضل ارتدائها وخلعها أو تبديلها على الأقل كل أربع ساعات وذلك في حالة التواجد في أماكن مغلقة، أما في حالة التواجد في أماكن مفتوحة فيُفضل خلع الكمامة واستنشاق الهواء الطلق مع مراعاة التباعد الاجتماعي الذي يتمثل في وجود مساحة من متر إلى متر ونصف أو أكثر فارغة حولك».
وتابع استشاري المناعة والحساسية «الكمامة ضرورية في حالة ركوب المواصلات العامة أو مكاتب الخدمة أو الأماكن المزدحمة، وشدد على عدم ارتداء الكمامة لأكثر من أربع ساعات بأي حال من الأحوال وإذا أُتيحت الفرصة يُحبذ الاستغناء عنها كل 20 دقيقة».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
39,726
-
تعافي
10,691
-
وفيات
1,377
كانت هذه تفاصيل خبر هل ارتداء الكمامة لمدة طويلة يسبب آثارا جانبية؟.. طبيب يُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.