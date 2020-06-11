توصية «الوطنية للإعلام» لعمل الاستديوهات: عدم ظهور المذيعين والضيوف بكمامة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت لجنة السلامة والصحة المهنية بالوطنية للإعلام عدة توصيات حول الاجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف الاستديوهات للحفاظ على سلامه وصحة العاملين والتأكيد على متابعة تنفيذها بكل دقة.
وتضمنت التوصيات ضرورة الالتزام بتحقيق فكرة التباعد بأن تكون المسافة بين المذيع والضيف لا تقل عن اثنين متر وكذلك بين المصورين والمذيعين ومقدمي البرامج بالاستديو.
كما يلتزم طاقم العمل خلف الكاميرا بارتداء الكمامة وكافة العاملين والفنيين بالاستديو، كما جاء بالتوصيات عدم ظهور المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف بالكمامة سواء كانت البرامج مسجلة أو على الهواء مباشرة مع الالتزام بمسافة التباعد المقررة.
أما بالنسبة للتصوير الخارجي فقد أوصت اللجنة بأن يلتزم المذيعين والمراسلين والضيوف بارتداء الكمامة.
كما جاء بالإجراءات أن على معدي البرامج عدم استضافة أكثر من ضيف بالبرنامج الواحد إن أمكن وبالتنسيق مع رئيس القناة أو رئيس القطاع.
ويراعي الاعتماد على تقنية «سكايب» والمداخلات التليفونية بجميع استديوهات الهواء بظهور الضيف عبر هذه التقنية.
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