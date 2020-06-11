شكرا لقرائتكم خبر عن توصية «الوطنية للإعلام» لعمل الاستديوهات: عدم ظهور المذيعين والضيوف بكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت لجنة السلامة والصحة المهنية بالوطنية للإعلام عدة توصيات حول الاجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف الاستديوهات للحفاظ على سلامه وصحة العاملين والتأكيد على متابعة تنفيذها بكل دقة.

وتضمنت التوصيات ضرورة الالتزام بتحقيق فكرة التباعد بأن تكون المسافة بين المذيع والضيف لا تقل عن اثنين متر وكذلك بين المصورين والمذيعين ومقدمي البرامج بالاستديو.

كما يلتزم طاقم العمل خلف الكاميرا بارتداء الكمامة وكافة العاملين والفنيين بالاستديو، كما جاء بالتوصيات عدم ظهور المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف بالكمامة سواء كانت البرامج مسجلة أو على الهواء مباشرة مع الالتزام بمسافة التباعد المقررة.

أما بالنسبة للتصوير الخارجي فقد أوصت اللجنة بأن يلتزم المذيعين والمراسلين والضيوف بارتداء الكمامة.

كما جاء بالإجراءات أن على معدي البرامج عدم استضافة أكثر من ضيف بالبرنامج الواحد إن أمكن وبالتنسيق مع رئيس القناة أو رئيس القطاع.

ويراعي الاعتماد على تقنية «سكايب» والمداخلات التليفونية بجميع استديوهات الهواء بظهور الضيف عبر هذه التقنية.

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