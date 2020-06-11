شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 أبراج و15 عقاراً وحمام سباحة بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إزالة ١٥ عقارا مخالفا بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والطالبية، والبدء في إزالة ٥ أبراج مخالفة تصل ارتفاعاتها إلى ١٣ طابقا في الحوامدية وأبوالنمرس والوراق، وإزالة عقار بشارع مخلوف نور الدين متفرع من شارع منصور محمود، وآخر بشارع السادات بحيى بولاق الدكرور، وعقارين بشارع مسجد التوحيد، واستكمال إزالة فيلا بمنطقة كفر الجبل والأسوار المحيطة بالمنطقة التي تمت بها الإزالة بالكامل بحى الهرم، وإزالة عقار بشارع وجيه في بولاق الدكرور، واستكمال إزالة العقارات المخالفة بمنطقة أرض البيبسى وشارع أبونقاية من شارع خاتم المرسلين في حى العمرانية، واستكمال إزالة العقارات المخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحى الطالبية، وتنفيذ قرارات إزالة بجزيرة بين البحرين.

وأوضح راشد أنه تم البدء في إزالة برج مكون من ١٣ دورا مخالفا على طريق مصر- أسيوط بمدينة الحوامدية، وبرج آخر بارتفاع ١١ دورا بحى الوراق، وبرج مخالف بشبرامنت بمركز أبوالنمرس، و٣ أبراج تحت الإنشاء بمدينة كرداسة، وحمام سباحة بكافة مشتملاته على طريق جسر الصليبة في شبرامنت وإزالة التندات والاستراحات المتواجدة بحمام السباحة، وتنفيذ 9 قرارات إزالة ووقف أعمال بناء مخالف بقرية سقارة بإجمالى مساحة 1800 متر أراضى زراعية خارج الحيز العمرانى. ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانونى.