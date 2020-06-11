شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تكلف محمد شبانة قائما بأعمال أمين الصندوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، تكليف محمد شبانة بمنصب أمين الصندوق بصفة مؤقتة بجانب مهمته سكرتير عام النقابة، وذلك لحين تماثل حسين الزناتى للشفاء. واستجاب شبانة لرغبة وقرار المجلس وذلك نظرا لخبراته 4 سنوات كأمين صندوق من قبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 39,726

تعافي 10,691

وفيات 1,377

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