شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تغلق مركزا طبيا بعد إصابة مديره بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت الدكتورة نهال مصطفى، مدير إدارة العلاج الحر، إنها قادت حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الاقصر لإغلاق مركز طبي داخل المدينة بعد إصابة مديره بفيروس كورونا. وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد أصدر قرارا بإغلاق هذا المركز بناءا على مذكرة عرض من مديرية الصحة بالاقصر، بقيادة أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة. يأتي ذلك في إطار الحرص الشديد والمتابعة المستمرة لحماية المرضى والمواطنين داخل محافظة الأقصر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 39,726

تعافي 10,691

وفيات 1,377

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