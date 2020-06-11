شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة رجاء الجداوى فى انتظار نتائج ثانٍ مسحة فى العزل الصحى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، أجرت ثانٍ تحليل pcr اليوم، للتأكد من سالبية أو إيجابية فيروس كورونا لديها، وفى انتظار نتائج التحاليل.

أضاف المصدر الطبى، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه فى سلبية المسحة التى أجريت للفنانة رجاء الجداوى، سوف يتم إجراء تحليل آخر بعد 48 ساعة، وفى حالة سلبيته سوف تغادر الفنانة القديرة مستشفى العزل الصحى.

وتستمر رجاء الجداوى فى العزل الصحى لمدة 19 يوما، داخل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، وكانت قد أجرت أول تحليل لها فى رابع يوم من دخولها العزل الصحى، وظهرت نتيجته إيجابية، ثم تدهورت حالتها الصحية بعد أسبوع من دخولها العزل، لتنتقل إلى العناية المركزة حتى الآن.

وكانت رجاء الجداوى، قد تم حقنها بمصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان، وما زالت داخل الرعاية فى الدور الأول للمستشفى، وما زالت على "جهازCPAP"، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم 97، والضغط والنبض مستقريين.

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وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، 19 يوما، داخل العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضى، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.

والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.