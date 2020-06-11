شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: المؤشرات العالمية تؤكد قرب انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن المعطيات العالمية تؤكد قرب انتهاء أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذا الملف بكل دقة وعلى مدار الساعة، ووجه بتوفير الرعاية الصحية والعقاقير والمستلزمات الطبية.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على شاشة "المحور"، أن البلازما تؤخذ من المتعافين لعلاج بعض الحالات لحرجة، موضحا انها ليست علاجا بل عامل مساعد يدعم بروتوكول العلاج، مضيفًا: "مش كل متعافي يمكنه التبرع بالبلازما، وليس كل مريض يمكنه الحصول عليها".

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وأشار إلى أن ما تقوم به المستشفيات الخاصة من استغلال لأزمة لا يجوز طبيًا ولا أخلاقيًا، مؤكدة أن الدولة قادرة للسيطرة على المستشفيات الخاصة.

وأوضح أن عدد الأسرة في المستشفيات الخاصة لعلاج مرضي كورونا، لا يقارن بما تقدمه الدولة لخدمة المرضى في هذا الملف.