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شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة ولادة لمصابة بكورونا بمستشفى شبين الكوم التعليمي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن قيام الفرق الطبية بمستشفيات الهيئة بالعديد من التدخلات الجراحية العاجلة لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) تقدم رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى المتواجدين بها بما يشمل كافة التدخلات الجراحية والعمليات الدقيقة والقسطرة وعمليات الولادة وجلسات الغسيل الكلوى على أيدى فرق طبية على مستوى عال من التدريب بما يشمل اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الطاقم الطبي وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.
وذكر عبد الفتاح حجازى مدير مستشفى الساحل التعليمي بأن أحد المرضى المحتجزين بالمستشفى كحالة كورونا ايجابية بدء يشكو من آلام مبرحة وبعد الكشف تبين وجود التهاب حاد وغرغرينا بالزائدة الدودية تستدعى التدخل الجراحى العاجل وقام بإجراء الجراحة فريق طبى متميز من كوادر المستشفى.
وقال الدكتور محمد شيخون مدير مستشفى سوهاج التعليمي بأن اليوم تم خروج ثلاث حالات جديدة بعد تعافيها حيث كانوا محتجزين بالمستشفى وتلقوا علاجهم لمدة 15 يوم نالوا خلالها كامل الرعاية الطبية إلى أن من الله عليهم بنعمة الشفاء وتحولوا من ايجابى إلى سلبى وينتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى. ومن ضمن الحالات التى تعافت هي حالتي أب وأم خروجوا اليوم بعد أن خرج أبنائهم الثلاثة أول أمس وهذا من الأمور الإيجابية التى رفعت الروح المعنوية لباقى المرضى ولجميع العاملين بالمستشفى.
ومن ناحية أخرى أفاد الدكتور محمد طاحون مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى بأن المستشفى شهدت اليوم أول حالة ولادة قيصرية لأحد المصابات بفيروس كورونا المستجد والمحتجزة بالمستشفى وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبى حيث قام بإجراء هذه العملية طاقم
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