ولادة وجراحة وخروج 3 حالات.. "المستشفيات التعليمية" تعلن تقريرها اليومي عن إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الخميس، قيام الفرق الطبية بمستشفيات الهيئة بالعديد من التدخلات الجراحية العاجلة لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، في بيان اليوم، إن مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد قدم رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى المتواجدين بها بما يشمل كافة التدخلات الجراحية والعمليات الدقيقة والقسطرة وعمليات الولادة وجلسات الغسيل الكلوى على أيدي فرق طبية على مستوى عال من التدريب بما يشمل اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الطاقم الطبي وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

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وأوضح الدكتور عبد الفتاح حجازي مدير مستشفى الساحل التعليمي بأن أحد المرضى المحتجزين بالمستشفى كحالة كورونا إيجابية بدأ يشكو من آلام مبرحة وبعد الكشف تبين وجود التهاب حاد وغرغرينا بالزائدة الدودية تستدعى التدخل الجراحى العاجل، وأجرى الجراحة فريق طبى متميز من كوادر المستشفى، وحالة المريض مستقرة ويحظى بالرعاية الطبية على مدار الساعة.

ولفت الدكتور محمد شيخون مدير مستشفى سوهاج التعليمي، بأن تم خروج 3 حالات جديدة بعد تعافيها حيث كانوا محتجزين بالمستشفى وتلقوا علاجهم لمدة 15 يوم نالوا خلالها كامل الرعاية الطبية إلى أن من الله عليهم بنعمة الشفاء وتحولوا من إيجابي إلى سلبى وينتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى.

وأشار الدكتور محمد طاحون مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى بأن المستشفى شهدت اليوم أول حالة ولادة قيصرية لأحد المصابات بفيروس كورونا المستجد والمحتجزة بالمستشفى وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبي حيث قام بإجراء هذه العملية طاقم طبى متميز.